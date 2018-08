Auch in Mali lieben die Menschen Fußball, genau wie bei uns und auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Wenn die Nationalmannschaft von Mali spielt, fiebern viele Menschen im Land mit. Einige Fußballspieler aus Mali sind so gut, dass sie auch bei wichtigen ausländischen Fußballclubs spielen.



Eine andere Sportart, die in Mali gespielt wird, heißt Pétanque. Das ist so ähnlich wie Boule, das in Frankreich sehr verbreitet ist. Dabei kommt es darauf an, Kugeln möglichst nahe an ein Ziel heranzurollen. Es gibt in Mali auch eine Pétanque-Nationalmannschaft.