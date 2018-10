Eine Demonstrantin hält ein Licht mit dem Foto der ermordeten Journalistin in den Händen. Quelle: reuters

Noch am letzten Montag schrieb die maltesische Reporterin Daphne Caruana Galizia einen Internet-Artikel. Der letzte Satz des Artikels: „Es gibt überall Betrüger. Die Situation ist verzweifelt.“ Eine halbe Stunde später war die dreifache Mutter tot. In ihrem Auto war eine Bombe hochgegangen. Viele vermuten, die Journalistin wurde wegen ihrer Recherchen ermordet. Sie hat dabei festgestellt: Einige Politiker machen Dinge, die nicht erlaubt sind. Dabei soll es um viel Geld gehen. Auch Mitarbeiter des Ministerpräsidenten von Malta sollen mit drinstecken. Noch vor Wochen hatte der Ministerpräsident in einer Zeitung gesagt, die Journalistin sei seine "größte Gegnerin".