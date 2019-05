ZDFtivi | logo! - Maral besucht Dorf in Rumänien

Eines der jüngsten Mitglieder der Europäischen Union ist Rumänien. Das Land liegt im Osten von Europa. Es ist eines der ärmsten Länder in der EU. Was dagegen getan wird und welche Rolle die EU dort spielt, hat sich Maral in einem Dorf angeschaut.