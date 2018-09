Egal ob Picknick auf der Wiese oder Grillen am See - was gibt es Schöneres als im Sommer draußen in der Natur zu essen? Klar, Teller, Gabeln und Becher aus Plastik oder Pappe sind da natürlich praktisch: Man muss nicht schwer schleppen und vor allem nicht abspülen. Doch leider ist dieses Einweggeschirr alles andere als umweltfreundlich. Einmal verwendet, landet es im Müll oder sogar in der Natur. Also doch besser Geschirr und Besteck von zu Hause mitnehmen!

Bildquelle: dpa