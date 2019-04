ZDFtivi | logo! - Maral im Schlaflabor

Warum müssen wir überhaupt schlafen? Und was passiert im Schlaf? logo!-Reporterin Maral testet es für euch in einem Schlaflabor. Dort gehen Menschen hin, die nicht gut schlafen können. Ob Maral so ganz verkabelt überhaupt einschlafen kann?