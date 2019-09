Etwa eine Million Menschen haben in Deutschland kein Zuhause. Viele landen auf der Straße, weil sie eine Krise in ihrem Leben haben. Einige leben dort aber auch freiwillig - so wie Nana. Sie erzählt Maral, warum sie auf der Straße leben will.

