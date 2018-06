Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich mache gerne Sport. Früher war ich sogar Leistungssportlerin – genauer: Ich bin 400 Meter gelaufen. 2012 war ich mit der 4x400 Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in London. Mittlerweile bin ich ein wenig fauler geworden und lümmle gerne auf der Couch bei einem guten Buch oder einem spannenden Film.