logo!: 7 Marathons, Kontinente, Tage?!

Jetzt wird es richtig extrem: Bei minus zehn Grad durchs Eis, bei mehr als 40 durch die Wüste, durch Wald, Berge - alles, was die Welt zu bieten hat! Sieben Marathons auf sieben Kontinenten - und das alles in sieben Tagen : Das ist die World Marathon Challenge . Das heißt, man rennt nicht nur insgesamt 295 Kilometer bei allen Wetterbedingungen, sondern man muss in den sieben Tagen auch noch 68 Stunden im Flieger sitzen, samt dem dazugehörigen Schlafmangel. Uff, wer hält denn sowas durch?

Weltrekord aufgestellt

Da überhaupt mitzumachen, ist schon eine riesige sportliche Leistung. Estefanía Unzu Ripoll hat das auch noch am schnellsten geschafft: Die 39-jährige Spanierin gewann den ersten Lauf durch die Antarktis und räumte danach auch noch die Siege in Australien, Afrika, Asien, sowie Südamerika und Europa ab. Nur in Nordamerika verpasste sie den Sieg. Aber egal, mit dieser Leistung hat sie einen Weltrekord aufgestellt - noch nie ist eine Frau bei der World Marathon Challenge so schnell gelaufen wie sie. Für ihren Sieg bekommt sie umgerechnet rund 46.000 Euro. Die möchte sie an eine Hilfsorganisation spenden.