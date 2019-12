Sie spielen und marschieren - am besten alles im Takt. Das braucht viel Übung. In den USA sind Marchingbands bei keinem Footballspiel mehr wegzudenken. logo! hat eine Marchingband in der Nähe der Stadt Baltimore in den USA beim Training besucht.

Beitragslänge: 1 min Datum: 03.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.11.2021