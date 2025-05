logo!: Margot Friedländer ist gestorben

Wer Margot Friedländer war

Friedländer wurde 1921 geboren . Ihre Familie starb im Konzentrationslager Auschwitz. Sie selbst konnte fliehen und sich verstecken. Dabei hatte sie viele Helfer. Später wurde sie aber doch noch gefasst und in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Da war sie 20 Jahre alt. Margot Friedländer überlebte, genauso wie ihr späterer Mann. Zusammen gingen sie in die USA.

Aber Margot Friedländer kehrte mit 88 Jahren nach Deutschland zurück. Von da an widmete sie sich ganz der Aufklärung über den Holocaust. Besonders junge Menschen, für die diese Zeit sehr lange zurück liegt, lagen ihr dabei am Herzen. Sie wollte verhindern, dass diese Verbrechen in Vergessenheit geraten - und davor warnen, dass so etwas nochmal passieren könnte. Sie sagte: