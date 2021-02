Der Mars-Rover "Perseverance" - hier eine Grafik - hat jede Menge Technik im Bauch!

Quelle: picture alliance/NASA/JPL-Caltech/dpa

Die Landung klappte genau dort, wo die Forscherinnen und Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA das geplant hatten: in einem Krater, der früher mal ein See war. "Früher" heißt in diesem Fall: vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren!