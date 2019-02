"Opportunity" ist Englisch und bedeutet "Möglichkeit". So nannten ihn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Nasa, als sie den Roboter im Sommer 2003 auf den Mars schickten. Ein halbes Jahr später, Anfang 2004, kam er dort an. Damit er sanft auf dem Boden des Planeten aufkommen konnte, war er mit dicken Luftpolstern umhüllt. So hüpfte er erstmal wie ein riesiger Ball umher, kullerte noch ein bisschen über die Mars-Landschaft und befreite sich schließlich von seinen Polstern. Dann begann er seine Mission, den Planeten zu erforschen. Schon nach seinem ersten Foto waren die Wissenschaftler überwältigt von dem Roboter: Er zeigte tatsächlich vollkommen unerwartete Seiten des Mars.