Natürlich ist es kein echter Maulwurf, der zum Mars fliegt. Der würde den Flug zum Mars, der ganze 485 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, nicht überleben. Maulwurf heißt der große Schlagbohrer, den die Sonde dabei hat. Er wurde in Deutschland gebaut und soll sich - wie ein Maulwurf - tief in den Boden des Planeten eingraben. Wissenschaftler hoffen, dass er sich fünf Meter tief in den Marsboden hineinbohrt.