Geboren wurde Martin Schulz am 20. Dezember 1955 in einem Ortsteil von Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Dort schloss er nach zehn Jahren mit der Mittleren Reife, also dem Realschulabschluss, die Schule ab. Seine Freizeit verbrachte er oft auf dem Fußballplatz. Er spielte auch einige Jahre professionell Fußball. Wegen einer Knieverletzung musste er das Kicken aber aufgeben. Stattdessen machte er eine Ausbildung zum Buchhändler.