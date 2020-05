Durch die Masken, die wir an vielen Orten im Alltag jetzt tragen müssen, ist es schwieriger geworden, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Das kennt man auch schon von Gesprächen mit Menschen, die eine Sonnenbrille tragen. Da erkennt man die Mimik auch nicht immer so gut. Wenn man nicht weiß, was der andere eigentlich meint, kann einen das unsicher machen.

In unseren täglichen Kontakten - zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt oder auf dem Schulhof - ist das Lächeln ganz wichtig. Damit können wir einen ersten Kontakt zu fremden Menschen aufnehmen, und ein Lächeln zeigt, dass man freundlich ist. Wenn das fehlt, kann es dazu führen, dass man sich einsamer fühlt, sagt Körpersprachen-Experte Dirk Eilert.