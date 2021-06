Maske ab! Geht das schon bald?

Das hat der Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag gesagt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist in Deutschland am Anfang der Woche nämlich so niedrig wie seit Monaten nicht mehr. Aus diesem Grund ist der Politiker der Meinung, dass weitere Lockerungen möglich sind. Dabei denkt er vor allem an die Maskenpflicht im Freien. Er ist der Meinung, dass später auch in Innenräumen keine Maske mehr getragen werden muss - zumindest in Regionen, in denen sich nur wenige Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben und außerdem viele Menschen geimpft sind.