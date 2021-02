Das, was die deutschen TV-Stars in der Zeitschrift gemacht haben - also öffentlich zu sagen, dass sie "anders" sind und dasselbe Geschlecht lieben oder nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind - nennt man auch "Coming-out". Und weil sich so viele Schauspielerinnen und Schauspieler gleichzeitig "geoutet" haben, ist auch von einem "Massen-Coming-out" die Rede.