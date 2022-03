...bitte was? Klingt etwas seltsam, aber Modellierer und Modelliererinnen sind ziemlich gefragt. Dabei wird anhand von Modellen, also möglichen Szenarien, berechnet, was wie wahrscheinlich ist - und wann es eintreffen könnte. So entstehen zum Beispiel Wettervorhersagen. Modellierer und Modelliererinnen berechnen außerdem den Verkehr - wo Staus entstehen und wie sie vielleicht vermieden werden könnten. Oder die Corona-Infektionszahlen. Oder die Folgen des Klimawandels. Viel mehr Mathe in einem Beruf geht nicht!