Das Titelblatt des Nachrichtenmagazins "Time" Quelle: ap

In diesem Jahr wählten die Nachrichtenredakteure eine Gruppe Frauen aus, die in den vergangenen Monaten eine öffentliche Diskussion über sexuelle Belästigung angefangen hatten. Sie haben Mut bewiesen und offen gesagt, dass sie schon einmal sexuell belästigt wurden. Daraufhin haben viele Frauen auf der ganzen Welt in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag „#metoo“, also „Ich auch“, von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Durch die „#Metoo“-Debatte wurde zum ersten Mal so viel in der Öffentlichkeit über sexuelle Belästigung gesprochen.