Laut der Studie nutzen Jugendliche das Internet am meisten zur Kommunikation - gefolgt von Unterhaltungs- und Informationsangeboten und Computerspielen. Die 12- bis 17-Jährigen verbringen in der Woche im Durchschnitt 22,8 Stunden mit Computerspielen und dem Internet. Und das privat - also nicht für die Schule. Pro Tag sind das immerhin etwa drei Stunden. Bei den 18- bis 25-Jährigen ist es mit 23,6 Stunden in der Woche sogar noch etwas mehr.