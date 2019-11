Die beiden sind Anfang 2018 für logo! nach Bangladesch in Asien gereist, um von dort über die Situation der Rohingya zu berichten. Die Rohingya sind eine kleine Volksgruppe, die schon sehr lange in dem Land Myanmar lebt. Im August 2017 sind Hunderttausende Rohingya aus Myanmar vor Gewalt in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Seitdem leben sie dort in Flüchtlingslagern. Was Jennie und Christian vor Ort erlebt haben, könnt ihr euch in dem logo!-extra: "Rohingya auf der Flucht" ansehen. Und für diese Sendung haben die beiden nun den Medienpreis der Kindernothilfe und damit auch 2.500 Euro bekommen. Gratulation!