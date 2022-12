Verschnupfte Stimmen, schnäuzende Nasen und Hustenanfälle: Diese Geräusche hört man zurzeit in vielen Teilen Deutschlands. Die Erkältungswelle ist in vollem Gange, besonders viele Kinder sind momentan krank. Doch wenn man sich Arzneimittel in der Apotheke holen will, fällt oft dieser Satz: „Momentan leider nicht vorrätig.“ Denn: In Deutschland fehlen Medikamente.