Boyan Slat Quelle: ap

Der 24-jährige Niederländer Boyan Slat möchte gegen die Müllmengen im Meer etwas unternehmen. Bereits mit 16 Jahren hatte er eine Idee: An den Meereswirbeln könnte ein riesiger Schlauch in U-Form ins Meer gesetzt werden. An seiner Unterseite sind Netze befestigt. Durch die Meeresströmung würde der Müll dort hineingetrieben und eingefangen. Regelmäßig fährt ein Schiff dorthin, um die Netze zu leeren - so wie eine Müllabfuhr auf See.