So sehen die riesigen Tulpenfelder in den Niederlanden aus.

Quelle: ap

Auch an dem Monster-Bauwerk in den Niederlanden gibt es Kritik - unter anderem von Landwirten. Denn jedes Mal, wenn die Tore der Schleuse geöffnet werden, strömt Salzwasser vom Meer in den Nordseekanal. Genau mit diesem Wasser aus dem Nordseekanal bewässern aber viele Landwirte anliegende Tulpenfelder.



Wenn das Wasser zu salzig wäre, würden die Tulpen nicht mehr so gut wachsen – und die Landwirte könnten keine oder nur wenige Tulpen verkaufen. Um das zu verhindern, soll in Zukunft eine große Pumpe genutzt werden, die das Salzwasser wieder aus dem Kanal pumpt. Doch bis die nicht fertig gebaut ist, schauen viele Landwirte noch skeptisch auf die größte Schleuse der Welt.