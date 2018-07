Die Skyline von New York Quelle: colourbox.de

Die meisten Megacitys der Welt gibt es in Asien: Mit jeweils etwa 23 Millionen Einwohnern gehören auch Seoul (Südkorea), Manila (Philippinen), das indische Mumbai, Karatschi in Pakistan und Shanghai (China) dazu. Weitere Weltmetropolen sind Mexiko-Stadt (Mexiko) sowie New York (USA) São Paulo (Brasilien) in Lateinamerika mit mehr als 20 Millionen Einwohnern.