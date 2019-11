Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, verschmutzen die Umwelt. Sie stoßen das klimaschädliche Gas CO2 aus. Bei Elektroautos - also Autos, die mit Strom fahren - ist das anders. Sie stoßen keine schädlichen Abgase aus. Trotzdem kaufen die meisten Menschen in Deutschland lieber Benzinautos - vor allem, weil E-Autos häufig teurer sind. Die Bundesregierung will, dass in Zukunft mehr Menschen Elektroautos kaufen.