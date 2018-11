Barley will die Parteien dazu bringen, dass sie wichtige Jobs in der Politik öfter an Frauen vergeben. Entweder durch eine feste Regel, die sie dazu verpflichtet. Oder indem man bei den Wahlen selbst etwas ändert. Eine Idee wäre, dass auf den Listen der Politker, die gewählt werden können, immer abwechselnd eine Frau und ein Mann stehen müssten. Eine andere Idee ist, die Wahlkreise zu verändern. Denn wenn in Deutschland gewählt wird, stimmen die Wähler auch immer darüber ab, welcher Politiker oder welche Politikerin aus ihrem Wahlkreis in den Bundestag geschickt werden soll. Der Wahlkreis ist die Region, in der sie leben. Barley schlägt vor, dass man diese Wahlkreise größer machen könnte. Dann könnte jede Partei für jeden Wahlkreis eine Frau und einen Mann als Team aufstellen. Wenn eine Partei einen Wahlkreis gewinnt, schickt sie dann die Frau und den Mann gemeinsam für diesen größeren Wahlkreis in den Bundestag.