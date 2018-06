Vormittags Unterricht, in der Schulkantine zu Mittag essen und dann am Nachmittag Hausaufgaben machen, basteln oder in der Sporthalle turnen. So oder so ähnlich sieht ein Tag in der Ganztagsschule aus. Fast drei Viertel der Eltern in Deutschland wünschen sich das für ihr Kind. Doch bisher gibt es viel zu wenig Plätze. Weniger als die Hälfte aller Kinder in Deutschland hat zurzeit die Möglichkeit, eine Ganztagsschule zu besuchen.