Gammelige Toiletten, undichte Fenster und Risse in den Wänden - an vielen deutschen Schulen gibt es alte und kaputte Gebäude, die dringend saniert - also repariert - werden müssten. Auch in der hessischen Stadt Kassel. Dort haben am Dienstag hunderte Schüler gestreikt. Sie sind nicht in die Schule gegangen, sondern in die Innenstadt und haben dort demonstriert, damit ihre Schulen endlich schneller renoviert werden.