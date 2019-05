Schon seit 2017 fallen keine Extra-Gebühren mehr an, wenn man das Handy in anderen Ländern der Europäischen Union (EU) benutzt. Wer also zum Beispiel in Spanien Urlaub macht, kann dort telefonieren oder ins Netz gehen, ohne sich Sorgen um die Rechnung machen zu müssen.



Anders sieht es aus, wenn man von Deutschland aus ausländische Nummern anruft: Das kann teuer werden. Immerhin: Für Gespräche ins EU-Ausland gibt es nun Höchstgrenzen: 19 Cent Grundpreis pro Minute dürfen die Mobilfunkanbieter dafür berechnen, der Grundpreis für eine SMS in andere EU-Länder liegt bei höchstens 6 Cent. Diese Regelung gilt seit Mitte Mai - sicherheitshalber solltet ihr aber bei eurem Mobilfunkanbieter nachfragen, bevor ihr drauflos telefoniert.