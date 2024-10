Aber: Große Kinderheime wie im Film, in denen sich kaum jemand kümmert, gibt es zum Glück so nicht. Oft leben die Kinder und Jugendlichen in kleinen Wohngruppen in ganz normalen Wohnungen zusammen. Betreuerinnen und Betreuer sind für sie da. Immer wieder prüfen Fachleute außerdem, ob die Unterbringung noch richtig ist oder die Kinder vielleicht zurück in ihre Familie können. Denn das ist oft das Ziel.