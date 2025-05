logo!: So steht es um die Mitsprache von Kindern

Wo würdet ihr gerne mehr mitsprechen und entscheiden? Schreibts uns ganz unten in die Kommentare!

Wo verbringt ihr viel Zeit? Klaaaar: In der Schule! 🏫 Dann solltet ihr also auch mitbestimmen dürfen, wie es dort läuft, oder? 🤔 Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Eine neue Umfrage zeigt nämlich: Kinder und Jugendliche wünschen sich, dass sie mehr mitreden und mitgestalten dürfen, auch zum Beispiel an der Schule!

Und was kam in der Umfrage noch alles raus? Das lest ihr hier! Quelle: imago/Depositphotos; ZDF

So lief die Umfrage ab

Für die Umfrage wollten Forschende herausfinden: Wie steht es um die Teilhabe von jungen Menschen in Deutschland? Dafür haben sie mit mehr als 200 Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Orten in Deutschland gesprochen.

Das bedeutet Teilhabe Mit Teilhabe ist das Recht gemeint, gleichberechtigt und selbstbestimmt am Leben teilzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel eine gute Schulbildung und Freizeitangebote.

Ein Jugendlicher aus dem Bundesland Hessen erzählt zum Beispiel:

In der Schule gibt es keine Mitbestimmung, als gehört man ihr nicht an. Wir machen viele Vorschläge, aber nichts passiert. „ Jugendlicher aus Hessen

Die Forschenden sagen: Junge Menschen wollen mitmachen und haben Ideen, wie ihre Umgebung besser gestaltet werden könnte. Aber: Häufig haben Kinder und Jugendliche das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen werden.

Es kommt darauf an, wo man wohnt

Je nachdem wo man in Deutschland wohnt, sieht es übrigens anders aus. Denn nicht überall haben Kinder und Jugendliche dieselben Möglichkeiten zum Mitsprechen. Mit der Teilhabe klappt es für Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel in Berlin oder Bremen leben, oft weniger gut. Das hat auch mit Armut zu tun, von denen Kinder und Jugendliche in Großstädten mehr betroffen sind als auf dem Land.

Diesen Text haben die Kinder-dpa und Caro geschrieben.

Schreibt uns in die Kommentare: Wo in eurem Alltag dürft ihr mitsprechen? Und wo könnte sich das verbessern?

