Eine Überwachungskamera in einer Straßenbahn Quelle: dpa

Doch nicht alle halten das für eine gute Idee. Viele meinen, dass es schon genügend Überwachungskameras gibt. Sie sind nicht damit einverstanden, ständig gefilmt zu werden. Denn die Kameras nehmen ja alles auf. Also auch Menschen, die gar nichts Verbotenes tun. Bei noch mehr Kameras könne man sich nirgends mehr unbeobachtet fühlen, meinen sie.



Außerdem denken viele, dass die Kameras nur dann etwas bringen, wenn ständig jemand auf die Videos schaut. Nur so sei es möglich, schnell einzugreifen, wenn gerade ein Verbrechen geschieht. Im Moment ist es aber oft so, dass die Überwachungsvideos erst später angeschaut werden, also nachdem etwas passiert ist - zum Beispiel ein Banküberfall, eine Prügelei oder ein Angriff.