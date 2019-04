Mehr Unfälle mit dem Fahrrad

Draußen wird es wärmer und in der Natur wird es langsam grün - für viele ist das die Zeit, die Fahrräder wieder aus dem Schuppen oder dem Keller zu holen und sie fit zu machen. Oder aber ein neues zu kaufen, wenn das alte Rad zum Beispiel zu klein geworden ist. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 4,2 Millionen Fahrräder verkauft. Das sind im Vergleich zu den Vorjahren ziemlich viele. Darunter waren auch viele Elektroräder. Es gibt also immer mehr Fahrräder, die auf den Straßen gemeinsam mit Autos und Lastwagen unterwegs sind. Für Fahrradfahrer kann das zu gefährlichen Situationen führen.