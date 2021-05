"Das Essen in der Schulkantine schmeckt wie eine alte Socke." "Dieser Wechselunterricht in der Schule nervt total!" "Ich liebe Pistazieneis!" Egal ob es um das Lieblingseis geht, oder um neue Gesetze und Regeln, die Politikerinnen und Politiker beschließen: Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, seine Meinung frei zu sagen oder auch zu schreiben- das nennt man Meinungsfreiheit Weil das so wichtig ist, erinnert daran die Woche der Meinungsfreiheit, die heute beginnt.