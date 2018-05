Am Mittwoch hat in der Türkei der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner begonnen. Überraschenderweise kam er noch am selben Tag aus dem Gefängnis frei. Steudtner war im Juli bei einem Workshop zu Menschenrechten in der Türkei festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, Mitglied einer Terrororganisation zu sein oder eine Terrororganisation zu unterstützen. Steudtner ist seit Donnerstagabend zurück in Berlin. Der Prozess geht in der Türkei Ende November weiter – aber wohl ohne ihn.