In ihrer Zeit als Kanzlerin ist Angela Merkel schon oft nach China gereist - öfter als jeder andere Chef eines westlichen Landes. Firmen in China und in Deutschland treiben viel Handel miteinander und in beiden Ländern gibt es dadurch sehr viele Arbeitsplätze. Für beide Länder ist es also von Vorteil, wenn sie sich gut verstehen. Dieser Besuch ist Merkels zwölfter Besuch in China und viele sagen, es ist ihr schwierigster.