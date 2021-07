Von ihrer Abschiedsreise nimmt Angela Merkel noch ein besonderes Geschenk mit nach Hause. Die Johns-Hopkins-Universität verleiht ihr die Ehrendoktorwürde. Solch eine Auszeichnung vergeben Universitäten an Personen, die Besonderes geleistet haben. Der Präsident der Universität verleiht Merkel die Ehrendoktorwürde für ihre Leistung als Politikerin und ihren Einsatz in der ganzen Welt. Bei so einer Ehre fällt der Abschied sicher schwer.