Dass Merkel jetzt verkündet hat, aus der Politik auszusteigen, hat vor allem mit der Landtagswahl in Hessen zu tun. Am Sonntag wurde dort gewählt und Merkels Partei CDU hat sehr viele Stimmen verloren. Viele sagen, dass an dem schlechten Wahlergebnis in Hessen vor allem die Bundesregierung von Angela Merkel schuld sei. Denn die Regierung in Berlin aus CDU, CSU und SPD ist in den vergangenen Monaten kaum durch gute Arbeit aufgefallen. Stattdessen ging es hautpsächlich um Streitigkeiten - vor allem auch um Zoff zwischen den sogenannten Schwesterparteien CDU und CSU. Mit ihrem Rückzug zeigt Merkel, dass sie Verantwortung dafür übernimmt, dass ihre Partei nicht mehr so beliebt ist, wie sie es einmal war. Jetzt sollen andere Politiker der CDU die Chance bekommen, die Partei wieder beliebter zu machen.