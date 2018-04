Schokolade wird aus Kakaobohnen gemacht. Kakaobäume wachsen allerdings nur in Regionen, wo es das ganze Jahr feucht und warm ist - zum Beispiel in Afrika, Südamerika oder Asien. Der meiste Kakao kommt dabei aus Westafrika. Auf den Kakao-Plantagen dort arbeiten oft auch Kinder. Warum sie das tun und welche Probleme sie haben, erklären wir euch an einem ausgedachten Beispiel im verlinkten Video.



Oft wird Regenwald gerodet, damit auf den Plantagen Kakaopflanzen angebaut werden können. Außerdem bekommen Kakaobauern, die auf den Plantagen bei der Ernte sehr hart schuften, nur sehr wenig Lohn.