Warum der 24-Jährige in Würzburg Menschen angriff, muss die Polizei noch ermitteln. Bisher gibt es nur Vermutungen, die überprüft werden müssen.



Erste Vermutung: Es könnte sich um einen islamistischen Anschlag handeln. Der junge Mann kommt aus dem afrikanischen Land Somalia. Dort gibt es immer wieder Krieg und terroristische Anschläge durch islamistische Gruppen. Die Polizei versucht nun zu klären, ob er möglicherweise aus islamistischen Gründen Menschen angegriffen hat.



Was Islamismus bedeutet, erklären wir euch hier. Achtung: Islamismus klingt zwar ähnlich wie die Religion "Islam", es ist aber nicht dasselbe. Islamistische Terroristen wollen Menschen Angst machen - oft mit Gewalt. Ihr Ziel ist es, dass alle Menschen nach ihren extremen Regeln leben.



Zweite Vermutung: Der Mann ist psychisch krank. Der 24-Jährige hatte bereits zuvor Menschen bedroht. Damals ermittelte ebenfalls die Polizei und der Mann wurde wegen einer schweren psychischen Erkrankung behandelt. Bei so einer schweren psychischen Erkrankung, kann es passieren, dass man die Kontrolle über seine Taten verliert.