Erdoğan wird immer wieder dafür kritisiert, dass er in der Türkei immer mehr Macht an sich reißt. Immer wieder werden in der Türkei zum Beispiel Journalisten verhaftet, die die Regierung kritisieren. In der Türkei waren im Juni Wahlen. Deshalb waren viele in Deutschland der Meinung, dass Özil und Gündoğan sich nicht mit ihm hätten treffen dürfen. Denn so würden sie Erdoğan - vielleicht auch ungewollt - beim Wahlkampf helfen.