Die Flüssigkeit, die in der E-Zigarette zum Verdampfen gebracht wird, gibt es in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Dampf kann zum Beispiel nach Kirsche, Mango oder Schokolade schmecken. Auch viele Kinder und Jugendliche mögen diese Aromen.



Gesundheitsexperten sehen darin ein Problem. Sie meinen: Es werden absichtlich Geschmacksstoffe verwendet, die Kinder und Jugendliche zum Rauchen verleiten könnten. Das sieht auch die Gouverneurin des US-Bundestaates Michigan so. Gretchen Whitmer wirft den Herstellern vor, gezielt Geschmacksrichtungen zu verkaufen, die Kindern und Jugendlichen schmecken. Dadurch sollen sie an das Rauchen oder Dampfen gewöhnt werden. Deshalb wird der Verkauf von Aromastoffen für E-Zigaretten in Michigan bald verboten. Nur noch E-Zigaretten ohne Geschmack sind dann erlaubt.