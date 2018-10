Der Begriff Lateinamerika bezieht sich nicht auf die Geografie, sondern auf die Sprachen, die in den Ländern gesprochen werden. Zu Lateinamerika gehören alle Länder Amerikas, in denen Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird. Beides sind romanische Sprachen, stammen also aus dem Lateinischen, daher der Name. Französisch gehört zwar auch zu den romanischen Sprachen und genau genommen müsste zum Beispiel das Land Französisch-Guayana, in dem Französisch gesprochen wird, auch zu Lateinamerika zählen. In der Regel sind jedoch nur die spanisch- und portugiesischsprachigen Länder gemeint, wenn von Lateinamerika die Rede ist.