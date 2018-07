Aus Mittel- und Südamerika flüchten Menschen, auch viele Familien, in die USA. Sie hoffen dort auf ein besseres Leben. Doch in den USA werden die Geflüchteten häufig festgenommen. In den letzten Monaten wurden dabei viele Flüchtlingskinder von ihren Eltern getrennt. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump will nicht, dass Menschen aus Mittel- und Südamerika ohne Erlaubnis in die USA einwandern. Deshalb hatte er angeordnet, dass gegen Menschen, die unerlaubt in die USA kommen, hart vorgegangen wird. Seit einigen Wochen werden viele Geflüchtete in den USA direkt festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Dabei wurden auch Familien auseinandergerissen - seit Mitte April wurden mehr als 2.000 Kinder von ihren Eltern getrennt. Vor einigen Tagen hatte Trump zwar entschieden, dass das nicht mehr passieren soll. Doch noch immer sind viele Familien voneinander getrennt und noch nicht wieder zusammengeführt worden.