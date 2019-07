Einige Forscherinnen und Forscher schätzen, dass durch Kunstrasenplätze in Deutschland jedes Jahr bis zu 11.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Weil Mikroplastik der Umwelt besonders schadet, will die Europäische Union es ab 2022 verbieten. Mit diesem Verbot dürfte es dann wohl auch kein Plastikgranulat mehr auf den Kunstrasenplätzen geben.