Zum Beispiel durch das Essen kann Mikroplastik in den menschlichen Körper kommen - und letztendlich auch in den Kot. Denn in Flüssen und Meeren schwimmt viel Plastik. Wenn Fische oder andere Tiere dieses Plastik aufnehmen und wir dann wiederum diese Fische oder Tiere essen, kommt das Plastik auch in unserem Körper. Auch in Kosmetikartikeln kann Mikroplastik stecken, zum Beispiel in Zahnpasta. Beim Verschlucken gelangt das Plastik dann in unseren Körper.