Ihr selbst könnt auch etwas dafür tun, die Umwelt vor Mikroplastik zu schützen: Achtet beim Einkaufen darauf, was in den Kosmetikprodukten drin ist. Hinter Namen wie Polyethylen (PE) oder Acrylate (ACS) steckt oft Plastik. Eine Übersicht darüber findet ihr in der Checkliste von Greenpeace und den Einkaufstipps des BUND.