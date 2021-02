Für die Menschen in Myanmar ist das eine schwierige Situation. Kurz nach dem Putsch des Militärs waren die Telefonverbindungen in Myanmar unterbrochen. Auch das Internet und Geldautomaten funktionierten zeitweise nicht mehr. Die Menschen in Myanmar konnten also für eine gewisse Zeit nicht mehr miteinander kommunizieren und kein Bargeld von ihren Konten abheben. Außerdem bildeten sich in einigen Städten lange Schlangen vor den Supermärkten, weil viele Läden früher als sonst schließen mussten und die Menschen in Sorge waren, dass es schon bald kaum noch Lebensmittel geben würde.