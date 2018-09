So eine Militärübung wird auch Manöver genannt. Die Soldaten üben zum Beispiel, wie sie sich verhalten sollen, wenn das Land angegriffen wird. Das Manöver richte sich aber nicht gegen ein anderes Land, sagte ein russischer Militärchef in Moskau. Russland hat in den vergangenen Jahren viel Geld in sein Militär gesteckt und beispielsweise neue Geräte angeschafft. Diese neue Technik soll jetzt bis zum 17. September ausprobiert werden.